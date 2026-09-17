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Крымская газета

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Погода 18 сентября: ночью до +9

Погода 18 сентября: ночью до +9

Завтра, 18 сентября, в Крыму ожидается преимущественно ясная погода. Днём столбики термометра поднимутся до +25, а ночью опустятся до +9.

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