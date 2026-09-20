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Кравец после 5:0: «В том сезоне «Барыс» 4:0 победил, «Локомотив» Кубок Гагарина выиграл. Сейчас 5:0, «Локо» снова Кубок возьмет, получается?»

Главный тренер «Барыса»  Михаил Кравец ответил на вопросы после крупной победы над «Локомотивом» (5:0) в гостевом матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

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