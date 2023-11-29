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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фис о том, что матчи на молодежном итоговом начинаются без разминки: «Пришлось адаптироваться как физически, так и психологически»

Он обыграл Луку Нарди 2:4, 4:3(6), 4:2, 1:4, 4:2. Матчи проходят в пятисетовом формате, но в сетах игра идет до четырех геймов.

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