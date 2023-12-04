В Москве остался в живых рабочий, упавший с крыши многоэтажки

С крыши многоэтажного жилого дома в северной части Москвы сорвался рабочий, чистивший снег, жизнь пострадавшему спасла страховочная веревка, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы в понедельник.
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