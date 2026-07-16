Odyssey Festival объявил полную программу «Петли времени»: более 50 артистов выступят в Санкт-Петербурге

18–19 июля в культурном квартале «Брусницын» пройдет восьмой Odyssey Festival. Организаторы раскрыли полную программу события, представив лайнап всех пяти сцен и анонсировав масштабное музыкально-театральное шоу Odyssey: The Eighth Return.
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