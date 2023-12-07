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Закон, порядок, государство

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Почти 300 ребят Уссурийска стали участниками проекта "Россия – сильная держава"

Почти 300 ребят Уссурийска стали участниками проекта "Россия – сильная держава"

В Уссурийске более 200 школьников и студентов стали участниками патриотической акции "Россия — сильная держава", проводимой федерацией спортивного пейнтбола при поддержке департамента внутренней политики и Фонда президентских грантов.

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