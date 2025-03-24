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Закон, порядок, государство

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Воспитанник ЕкСВУ стал серебряным призёром на городском чемпионате по греко-римской борьбе среди юношей 2012-2014 годов

Воспитанник ЕкСВУ стал серебряным призёром на городском чемпионате по греко-римской борьбе среди юношей 2012-2014 годов

Оценивались борцы в нескольких весовых категориях судейской коллегией, в составе которой специалисты первой и высшей судейской категории.

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