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Царьград

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В Забайкалье упразднили службу по охране объектов культурного наследия

В Забайкалье упразднили службу по охране объектов культурного наследия

Все сотрудники упраздненной службы продолжат работу в министерстве.В Забайкальском крае упразднили Государственную службу по охране объектов культурного наследия.

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