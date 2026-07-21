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Израиль можно было остановить. Но Байден ошибся — при том фатально

Израиль можно было остановить. Но Байден ошибся — при том фатально

Бывшие высокопоставленные чиновники сожалеют, что не смогли остановить Нетаньяху ИноСМИ теперь в MAX! Подписывайтесь на главное международное >>> 5 марта 2024 года, когда война в Газе длилась уже 5 месяцев, президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Спольярич направила конфиденциальное послание президенту Джо Байдену.

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