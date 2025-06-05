Хаос глобальных авиаперевозок: воздушное пространство превратилось в зону конфликта

Увеличение числа региональных зон конфликтов ложится все большим бременем на деятельность авиакомпаний и их прибыльность, поскольку перевозчики сталкиваются с ракетами и беспилотниками, закрытием воздушного пространства, фальсификацией местоположения воздушными объектами и серьезными рисками для очередного пассажирского самолета.