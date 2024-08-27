Кеннеди-младший готов возглавить ЦРУ, но ему никто не даст

Главой ЦРУ (Центрального разведывательного управления) согласился бы стать в администрации Дональда Трампа Роберт Кеннеди — младший, приостановивший свою предвыборную кампанию в пользу Трампа, 27 августа так ответил он на вопрос журналиста Такера Карлсона в ходе интервью.