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Кеннеди-младший готов возглавить ЦРУ, но ему никто не даст

Кеннеди-младший готов возглавить ЦРУ, но ему никто не даст

Главой ЦРУ (Центрального разведывательного управления) согласился бы стать в администрации Дональда Трампа Роберт Кеннеди — младший, приостановивший свою предвыборную кампанию в пользу Трампа, 27 августа так ответил он на вопрос журналиста Такера Карлсона в ходе интервью.

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