Депутат бундестага Моосдорф: у Европы нет своего мнения по конфликту на Украине

Депутат бундестага от фракции "Альтернатива для Германии" Маттиас Моосдорф заявил, что у Европы отсутствует собственная точка зрения на украинский конфликт, она вынуждена следовать правилам, которые установили Соединенные Штаты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии