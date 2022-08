Выходит тизер новой «В тылу врага», появляются 16 минут пролога и релизный трейлер The Last of Us Part I, духовная наследница FlatOut получает дату выхода, публикуется большой геймплейный отрывок соулслайка про Пиноккио, на Future Games Show показывают более 50 игр.