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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Интер» готов продать Думфриса за 25-30 млн евро и ждет предложений от «МЮ». С латералем не договорились о продлении контракта

Контракт латераля с миланским клубом истекает в следующем году. Стороны вели переговоры о продлении соглашения зимой, но не смогли согласовать финансовый аспект сотрудничества: представители игрока запрашивали для него зарплату в размере 5,5 миллиона евро год, клуб предлагал 4 млн.

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