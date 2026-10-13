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Не заплатил налоги и вывел деньги за рубеж: бизнесмена обвинили в махинациях на 660 млн

Не заплатил налоги и вывел деньги за рубеж: бизнесмена обвинили в махинациях на 660 млн

В Томске директора коммерческой компании обвинили в финансовых махинациях на сумму свыше 660 млн рублей.

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