Председатель СК России затребовал доклад о расследовании уголовного дела по факту нарушения прав участников СВО в Республике Башкортостан

В социальных медиа сообщается, что в городе Стерлитамаке уполномоченными органами на протяжении длительного времени игнорируются обращения граждан и судебные решения, касающиеся выдачи земельных участков участникам СВО и их многодетным семьям.
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