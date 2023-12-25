Мантуров: российский Ил-96-400 в перспективе может стать пассажирским

ТАСС/Марина Лысцева Российский дальнемагистральный саомлет Ил-96-400 рассматривается в первую очередь для правительственных и грузовых перевозок, но в перспективе может использоваться для перевозки пассажиров, заявил вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров в интервью РИА Новости.