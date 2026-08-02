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Царьград

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Россия отправила в Иран 11 тонн медицинской помощи на фоне конфликта

Россия отправила в Иран 11 тонн медицинской помощи на фоне конфликта

Андрей Танаев сообщил об отправке из Москвы в Иран 11 тонн гуманитарной помощи, включая медикаменты. Груз передан Красному Полумесяцу для поддержки Ирана в условиях войны с США и Израилем, начавшейся 28 февраля.

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