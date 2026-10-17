max.ru/Петровка, 38 В Москве был задержан предполагаемый соучастник телефонных мошенников. Об этом 17 октября сообщила пресс-служба столичного главка МВД в мессенджере "МАКС".
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