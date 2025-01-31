Курсы доллара и евро на 31 января

Российская валюта символически укрепилась к доллару и подешевела к евро.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 31 января 2025 года, составляет 98,0062 рубля (прежнее значение — 98,0126 рубля рубля), официальный курс евро — 102,7782 рубля (предыдущий показатель — 102,4041 рубля).
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