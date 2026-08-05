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Настоящий симфо-рок. В Барнауле выступит Вадим Самойлов с хитами "Агаты Кристи"

Настоящий симфо-рок. В Барнауле выступит Вадим Самойлов с хитами "Агаты Кристи"

Мистическая энергетика, философская лирика, новаторство и синтез жанров 6 ноября 2026 года на сцене ДК "Мотор" выступит Вадим Самойлов — основатель и лидер группы "Агата Кристи", один из самых влиятельных музыкантов постсоветского пространства — в сопровождении симфонического оркестра.

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