Настоящий симфо-рок. В Барнауле выступит Вадим Самойлов с хитами "Агаты Кристи"

Мистическая энергетика, философская лирика, новаторство и синтез жанров 6 ноября 2026 года на сцене ДК "Мотор" выступит Вадим Самойлов — основатель и лидер группы "Агата Кристи", один из самых влиятельных музыкантов постсоветского пространства — в сопровождении симфонического оркестра.