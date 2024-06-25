Экспресс-курс по семейным финансам: о чем узнают москвичи в ходе Дня финансовой грамотности

29 июня приглашаем жителей на семейный просветительский марафон В Год семьи, объявленный Президентом России, Департамент финансов Москвы совместно с Центром финансовой грамотности Москвы и партнерами проводит общегородское просветительское мероприятие, посвященное личным и семейным финансам – День финансовой грамотности.