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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Егор Титов: «Промес – полкоманды для «Спартака». Таких футболистов можно по пальцам пересчитать»

«В хоккее говорят, что вратарь – это полкоманды. Вот Промес – полкоманды для «Спартака». Не знаю, что там сейчас происходит, не могу сказать, будет он дальше играть или нет.

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