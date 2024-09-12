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Принц Гарри отказался от Меган Маркл: выбрал друзей

Принц Гарри отказался от Меган Маркл: выбрал друзей

15 сентября принцу Гарри исполнится 40 лет. Стало известно, как он отметит свой праздник. Герцог Сассекский запланировал масштабное гуляние, но при этом отказался от Меган Маркл – сын Карла III проведет юбилейную дату без жены.

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