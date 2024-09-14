В ходе археологических исследований в Тюрингском лесу на востоке Германии были обнаружены неизвестные подземные бункеры времен Второй мировой войны.
Bild: в Германии найдены секретные бункеры нацистов
Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Когда служил в Германии в Ордруфе там полигон был, все изрыто под землёй, и в лесах много бункеров, все затоплено, немцы сами не знают где,что, карты утеряны!!! Там есть населенные пункты где под землёй целые заводы с химическими веществами, вода привозная, мы пили с фляг только воду!!!!
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