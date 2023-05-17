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Ученые рассказали, как кратно снизить риск заболевания пневмонией и гриппом

Ученые рассказали, как кратно снизить риск заболевания пневмонией и гриппом

Сайт CNN поделился новым исследованием Британских научных сотрудников, в котором ученые объясняют связь между занятиями спортом и снижением риска заболевания пневмонией и гриппом.

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