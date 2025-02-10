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Поздняя менопауза связана с лучшим состоянием сосудов у женщин

Поздняя менопауза связана с лучшим состоянием сосудов у женщин

Это обнаружили учёные из Университета Колорадо в Боулдере во время очередного исследования.Новое исследование, опубликованное в журнале Circulation Research, выявило, что женщины, переживающие менопаузу в более позднем возрасте, обладают более здоровыми кровеносными сосудами на протяжении многих лет по сравнению с теми, кто сталкивается с этой фазой раньше.

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