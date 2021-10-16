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В России за сутки выявили новый максимум прироста заразившихся COVID-19

В России за сутки выявили новый максимум прироста заразившихся COVID-19

Число заразившихся COVID-19 в России выросло за сутки на 33 208 человек, что является максимальным числом прироста за всю пандемию, сообщили 16 октября в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

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