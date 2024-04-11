Тамбовчане смогут открыть для себя новые туристические маршруты Приморья

Оператор провёл оценку туристических потоков, которая позволит сформировать портрет гостя Приморского края, проверить гипотезы о местах притяжения путешественников и запустить новые туристические маршруты.
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