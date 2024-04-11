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Тамбовчане смогут открыть для себя новые туристические маршруты Приморья

Тамбовчане смогут открыть для себя новые туристические маршруты Приморья

Оператор провёл оценку туристических потоков, которая позволит сформировать портрет гостя Приморского края, проверить гипотезы о местах притяжения путешественников и запустить новые туристические маршруты.

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