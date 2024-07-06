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Янина Третьякова, Антон Даниленко и Гавриил Федотов сыграли в мелодраме «Уходя, закрывайте двери»

Янина Третьякова, Антон Даниленко и Гавриил Федотов сыграли в мелодраме «Уходя, закрывайте двери»

Подошли к концу съемки четырехсерийной мелодрамы Алены Райнер «Уходя, закрывайте двери». Согласно телеканалу «Dомашний», главные роли в мини-сериале исполнили Янина Третьякова, Антон Даниленко и Гавриил Федотов.

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