«Россия аплодирует качеству украинского ВПК» – Береза

Недоразумение назвали страной по странной прихоти истории!)) Затолкали туда всех кого смогли для того что бы было похоже на государство! Но там кроме как самостийности бандеровской еще бредь появилась о вхождении в ЕС!)) Хорошо что они сами отказались от ТС!

Sergiy Che

По таким вот поводам был в стране 404 народом такой анекдот создан))) - Украина. Муж приносит домой зайца. - Жена, пожарь зайца на сали! - Нема в нас сала... - Ну то пожарь на масли! - Нема в нас масла.... - Ну так пожарь просто так на газе!!! - Та нема в нас газу! Мужик в сердцах размахивается и выкидывает зайца в окно. Заяц бежит и кричит: "Слава Украине! Героям слава!".