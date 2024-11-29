Политнавигатор Из-за устроенного украинскими чиновниками большого воровства в ВСУ поступают мины крайне паршивого качества.
«Россия аплодирует качеству украинского ВПК» – Береза
Комментарии
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vagas Karlito
Недоразумение назвали страной по странной прихоти истории!)) Затолкали туда всех кого смогли для того что бы было похоже на государство! Но там кроме как самостийности бандеровской еще бредь появилась о вхождении в ЕС!)) Хорошо что они сами отказались от ТС!
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6 час.
Sergiy Che
По таким вот поводам был в стране 404 народом такой анекдот создан))) - Украина. Муж приносит домой зайца. - Жена, пожарь зайца на сали! - Нема в нас сала... - Ну то пожарь на масли! - Нема в нас масла.... - Ну так пожарь просто так на газе!!! - Та нема в нас газу! Мужик в сердцах размахивается и выкидывает зайца в окно. Заяц бежит и кричит: "Слава Украине! Героям слава!".
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4 час.
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