В Приморье задержали пособника ВСУ

Бронислав Семирядов

Какой 20 лет? Лоб зелёнкой помазать, чтобы заражения не было и "шлёпнуть". Они за бабки Родину продают, зная, что легко отделаются (там глядишь, условно-досрочно по половинке, либо амнистия), а когда встаёт вопрос, что тебя за деньги расстреляют, тогда совершенно другой подход к вопросу об измене.