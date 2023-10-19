Задержанный передавал украинским спецслужбам информацию о промышленности региона.Пресс-служба ФСБ сообщила о задержании во Владивостоке пособника украинских спецслужб, который за денежное вознаграждение передавал разведке Минобороны Украины информацию о стратегических объектах в регионе.
В Приморье задержали пособника ВСУ
Комментарии
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Бронислав Семирядов
Какой 20 лет? Лоб зелёнкой помазать, чтобы заражения не было и "шлёпнуть". Они за бабки Родину продают, зная, что легко отделаются (там глядишь, условно-досрочно по половинке, либо амнистия), а когда встаёт вопрос, что тебя за деньги расстреляют, тогда совершенно другой подход к вопросу об измене.
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20 час.
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