Бабушка обратила внимание на это окно в американских фильмах. И решила сделала себе также за 3 копейки

Оригинальный декор окна способен преобразить интерьер всей комнаты. Обновить окно можно с помощью недорогой красивой ленты на клеевой основе, с помощью которой за считанные минуты получится создать декоративную раскладку.
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