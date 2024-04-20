Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Бабушка обратила внимание на это окно в американских фильмах. И решила сделала себе также за 3 копейки

Бабушка обратила внимание на это окно в американских фильмах. И решила сделала себе также за 3 копейки

Оригинальный декор окна способен преобразить интерьер всей комнаты. Обновить окно можно с помощью недорогой красивой ленты на клеевой основе, с помощью которой за считанные минуты получится создать декоративную раскладку.

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