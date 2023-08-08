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«Спартак» купил Рябчука, Соломатин вступил в батальон Española, Неймар хочет уйти из «ПСЖ», бой Цукерберга и Маска под вопросом и другие новости

«Спартак» купил Рябчука, Соломатин вступил в батальон Española, Неймар хочет уйти из «ПСЖ», бой Цукерберга и Маска под вопросом и другие новости

1. «Спартак» купил левого защитника сборной Молдовы и «Олимпиакоса» Рябчука за 6 млн евро. Футболист назвал «Спартак» самым великим клубом России и заявил о цели стать чемпионом.

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