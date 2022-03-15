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Текущая ситуация. Интервью с Михаилом Муравьевым (Авантюрист). Вторая часть. Продолжение

Текущая ситуация. Интервью с Михаилом Муравьевым (Авантюрист). Вторая часть. Продолжение

47:53 Сергей: Смотри, мы много поговорили про США, про Россию сейчас, но у нас есть третий ферзь на доске, которому 5000 лет, который любит сидеть на дереве, глядя за схваткой тигров, и который ни у кого не выиграл, но всех поглотил — Китай.

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