Суд приговорил экс-полицейских к колонии по делу о хищении средств с Garantex

Бутырский районный суд Москвы вынес приговор бывшим оперуполномоченным Ренату Бахтиеву и Леониду Голубеву, а также экс-старшему следователю Антонине Шакиной по делу о хищении средств клиентов криптовалютной биржи Garantex.
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