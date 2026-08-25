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Газета.ру

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Суд приговорил экс-полицейских к колонии по делу о хищении средств с Garantex

Суд приговорил экс-полицейских к колонии по делу о хищении средств с Garantex

Бутырский районный суд Москвы вынес приговор бывшим оперуполномоченным Ренату Бахтиеву и Леониду Голубеву, а также экс-старшему следователю Антонине Шакиной по делу о хищении средств клиентов криптовалютной биржи Garantex.

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