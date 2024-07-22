«Попа, п*ся прикрыты, значит, артист одет прилично,» - певица Ханна высказалась о возможных санкциях для артистов за непотребный вид! Помимо этого, Ханна не забыла проехаться по Ольге Бузовой.
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«Попа, п*ся прикрыты, значит, артист одет прилично,» - певица Ханна высказалась о возможных санкциях для артистов за непотребный вид! Помимо этого, Ханна не забыла проехаться по Ольге Бузовой.