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«Попа, п*ся прикрыты, значит, артист одет прилично,» - певица Ханна высказалась

«Попа, п*ся прикрыты, значит, артист одет прилично,» - певица Ханна высказалась о возможных санкциях для артистов за непотребный вид! Помимо этого, Ханна не забыла проехаться по Ольге Бузовой.

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