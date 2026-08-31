Военный эксперт объяснил, откуда ВСУ могли ударить по Свердловской области

БПЛА мог стартовать из Сумской области Украинские беспилотники, атаковавшие жилые дома и логистический центр в Екатеринбурге, могли стартовать из Сумской области, заявил в интервью "Абзацу" член экспертного совета организации "Офицеры России", капитан I ранга запаса Василий Дандыкин.
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ну и куда (на сколько тыщ км) наиглавнейший верховный при таком раскладе пожелает отодвинуть т.н. зону безопасности???