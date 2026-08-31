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Военный эксперт объяснил, откуда ВСУ могли ударить по Свердловской области

Военный эксперт объяснил, откуда ВСУ могли ударить по Свердловской области

БПЛА мог стартовать из Сумской области Украинские беспилотники, атаковавшие жилые дома и логистический центр в Екатеринбурге, могли стартовать из Сумской области, заявил в интервью "Абзацу" член экспертного совета организации "Офицеры России", капитан I ранга запаса Василий Дандыкин.

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