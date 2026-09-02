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На ВЭФ назвали удаленку и игнор рабочих чатов после 18:00 "стремом"

На ВЭФ назвали удаленку и игнор рабочих чатов после 18:00 "стремом"

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков Президент и председатель правления ПАО "Банк ВТБ" Андрей Костин заявил, что сам не приемлет удаленную работу и игнорирование рабочих чатов после 18:00, хотя для молодежи это стало нормой.

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