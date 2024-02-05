Глава Эстонской православной церкви заявил, что вынужден покинуть страну

Глава Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ) митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений (Решетников) заявил, что вынужден покинуть страну из-за решения эстонских властей не продлевать не продлевать ему вид на жительство, заявил митрополит после богослужения в кафедральном Александро-Невском соборе Таллина.
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