Глава Эстонской православной церкви заявил, что вынужден покинуть страну

Глава Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ) митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений (Решетников) заявил, что вынужден покинуть страну из-за решения эстонских властей не продлевать не продлевать ему вид на жительство, заявил митрополит после богослужения в кафедральном Александро-Невском соборе Таллина.