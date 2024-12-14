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Россиян предупредили о новогодних схемах обмана мошенников

Россиян предупредили о новогодних схемах обмана мошенников

Мошенники при обмане россиян в период новогодних праздников учитывают, что в начале года вступают в силу различные законы, а также многие граждане в конце года получают дополнительные выплаты, рассказывает глава АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

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