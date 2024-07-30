5 проблем женского летнего отдыха

«Девочки, посоветуйте, можно ли как-то себя настроить/переделать, чтобы продуктивно отдыхать в отпуске, когда муж выпивает? В браке 11 лет, в последние 2-3 года муж стал чаще выпивать и больше напиваться» «Отдых должен быть отдыхом, а не так: мама с детьми, папа в кабаке» «Как то отдыхали на море, так там одна дама с семи утра как пристегнется к плите, так и готовит до обеда.