Всё о разводах
Когда сердце напо...Ваши истории
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Всё о разводах

43 439 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Кувыкина
    Ха хаСамонакормленные ...
  • Dushka
    Спокойнее так. Отдых без напряга. Мужчины ведь тоже часто предпочитают покой хлопотам о сексе))))Самонакормленные ...
  • Вера Ванидовская
    Скажу о себе: конкретно хожу с подругами, чтобы не готовить дома для простой болтовни,  а посидеть, посмеяться, а  по...Самонакормленные ...

5 проблем женского летнего отдыха

5 проблем женского летнего отдыха

«Девочки, посоветуйте, можно ли как-то себя настроить/переделать, чтобы продуктивно отдыхать в отпуске, когда муж выпивает? В браке 11 лет, в последние 2-3 года муж стал чаще выпивать и больше напиваться» «Отдых должен быть отдыхом, а не так: мама с детьми, папа в кабаке» «Как то отдыхали на море, так там одна дама с семи утра как пристегнется к плите, так и готовит до обеда.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх