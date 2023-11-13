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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Valve: Продажи Steam Deck составили “несколько миллионов” устройств Перед запуском...

Valve: Продажи Steam Deck составили “несколько миллионов” устройств Перед запуском...

Valve: Продажи Steam Deck составили “несколько миллионов” устройствПеред запуском Steam Deck компания Valve заявила, что намерена продать “миллионы” единиц этого портативного устройства, и похоже, что компания достигла этой цели.

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