«Берлин начинает расплачиваться». Москва решила диктовать условия, а Лавров говорит о новых правилах игр с Западом ﻿

Просто удивительно с какой легкостью они позволили увести "дойную корову" у себя из под носа! Похоже они до сих пор не верят что это серьезно!))Да есть некоторые поводы что бы сохранять иллюзии! Недавно встретил тут материал о том что якобы во Франции вдруг очухались и стали хорошо относится к России! Жива еще тема жива!)))

ОТ

Олег Тимофеев

А они и не уводили эту корову они ее как доили так и доят. Как гнобили наших спортсменов так и гнобят. Как издевались над туристами так и издеваються. Тут иллюзий не каких а Лавров как выражал сожаление так и выражает. Все у них идет по плану который мы выдаем за свою победу.