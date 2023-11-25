БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Берлин начинает расплачиваться». Москва решила диктовать условия, а Лавров говорит о новых правилах игр с Западом ﻿

«Берлин начинает расплачиваться». Москва решила диктовать условия, а Лавров говорит о новых правилах игр с Западом ﻿

А ведь предупреждали же, что рано или поздно о решении злить медведя на Западе будут сожалеть. Прекрасно понимали это и рядовые немцы.

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Комментарии
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вага карлито
Просто удивительно с какой легкостью они позволили увести &quot;дойную корову&quot; у себя из под носа! Похоже они до сих пор не верят  что это серьезно!))Да есть  некоторые поводы что бы сохранять иллюзии! Недавно встретил тут материал о том что  якобы во Франции вдруг очухались и стали хорошо относится к  России! Жива еще тема жива!)))
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20 мин.
ОТ
Олег Тимофеев
А они и не уводили эту корову они ее как доили так и доят. Как гнобили наших спортсменов так и гнобят. Как издевались над туристами так и издеваються. Тут иллюзий не каких а Лавров как выражал сожаление так и выражает. Все у них идет по плану который мы выдаем за свою победу.
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5 мин.

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