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Врач сообщил о состоянии мальчика, пострадавшего в ДТП под Архангельском

В Архангельской области мальчик, пострадавший в дорожно-транспортном происшествии на трассе М-8 «Холмогоры», получил черепно-мозговую травму и находится под наблюдением врачей.

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