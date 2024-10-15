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Царьград

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На требование остановиться открыли огонь по сотрудникам ДПС: В Подмосковье произошла погоня со стрельбой

В подмосковном Подольске произошла погоня с применением огнестрельного оружия. На требование остановиться хулиганы открыли огонь по сотрудникам ДПС.

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Комментарии
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ДМ
Денис Милюков
Ну в одном из постов выше уже писали, что такие лихачи смогут применить свою энергию с пользой для страны, в зоне СВО.
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19 час.

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