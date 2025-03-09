Запретная профессия: чем занимается единственная в мире выморозчица судов

49-летняя многодетная мать Елена Генералова из Якутии — единственная в мире женщина, которая занимается выморозкой судов — освобождением вмёрзших в лёд кораблей для последующего ремонта в условиях вечной мерзлоты.
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