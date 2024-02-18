Экс-агент Джонсон: У Киева закончились ресурсы США, и СВО быстро движется к финалу

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон, выступил с интервью на YouTube-канале Dialogue works и сообщил о том, что с потерей Авдеевки, ВСУ начнет стремительно утрачивать способность к сопротивлению, тем более Вашингтон прекратил выделять деньги на оружие.
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