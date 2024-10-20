10 советов, как перейти на более правильное питания без насилия над собой

Когда современный человек, впервые ощутив на себе первые «звоночки» подвижек в здоровье, пытается заставить себя начать думать в направлении правильного питания, то первое, что приходит в голову, это рутинный утомительный подсчёт калорий и бесконечное вычитывание составов каждого покупного продукта питания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии