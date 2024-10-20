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10 советов, как перейти на более правильное питания без насилия над собой

10 советов, как перейти на более правильное питания без насилия над собой

Когда современный человек, впервые ощутив на себе первые «звоночки» подвижек в здоровье, пытается заставить себя начать думать в направлении правильного питания, то первое, что приходит в голову, это рутинный утомительный подсчёт калорий и бесконечное вычитывание составов каждого покупного продукта питания.

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