10 советов, как перейти на более правильное питания без насилия над собой

Когда современный человек, впервые ощутив на себе первые «звоночки» подвижек в здоровье, пытается заставить себя начать думать в направлении правильного питания, то первое, что приходит в голову, это рутинный утомительный подсчёт калорий и бесконечное вычитывание составов каждого покупного продукта питания.