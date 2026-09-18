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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зидан не вызовет Бензема и Канте в сборную Франции: «Хочется видеть более молодых игроков. Я тут на четыре года, и есть игроки, которые помогут команде развиваться»

Зинедин Зидан не планирует вызывать в сборную Франции Карима Бензема. «Я провел с ним в «Реале» потрясающие годы, но, как и в случае с Канте, мне хочется видеть более молодых игроков.

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